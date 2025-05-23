Bursa'da bir kişi alt komşusu olan ağabeyinin evine zarar verdi

Bursa'da, 5 katlı binada oturan bir kişi, üstündeki dairede yaşayan kardeşinin evinin tavanında delik açtığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde, geçen yıl geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat eden babaları K.Ö'den miras kalan apartmanda yaşayan B.Ö. (38) ile üst katında oturan kardeşi A.Ö. (35) arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından A.Ö, yaşadığı evin tabanına kırıcı aletle zarar vererek, ağabeyinin ailesiyle yaşamını sürdürdüğü dairenin tavanında iki delik açtığı öne sürüldü.

Ağabey B.Ö, AA muhabirine, kardeşinin evden çıkması için kendisine baskı uyguladığını iddia etti.

Kırıcı aletle konutuna zarar vermesi üzerine polise giderek kardeşi hakkında, "mala zarar verme", "hakaret" ve "tehdit" suçlardan şikayetçi olduğunu ifade eden B.Ö, kardeşinin sadece kendisini değil diğer bina sakinlerini de rahatsız ettiğini öne sürdü.