Bursa'daki okullar ile Bosna Hersek'teki muadil eğitim kurumları arasında kardeş okul protokolü imzalandı

Bursa'daki okullar ile Bosna Hersek'teki muadil eğitim kurumları arasında kardeş okul protokolleri imzalandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası kardeş okul işbirliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda 21-23 Mayıs'ta Bosna-Hersek'te düzenlenen program kapsamında, Bursa'daki okullar ile Bosna Hersek'teki muadil eğitim kurumları arasında kardeş okul protokolleri imzalandı.

Gerçekleştirilen protokolle Bursa'daki çok sayıda okulun, Bosna Hersek'in farklı bölgelerinde yer alan eğitim kurumlarıyla akademik, kültürel ve sosyal alanlarda iş birliği gerçekleştirmesinin hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, kültürlerarası etkileşimin, hoşgörü ve anlayışın temeli olduğunu ifade etti.

Kardeş okul işbirliklerinin, öğrencilere sadece yeni bilgiler değil, aynı zamanda yeni bakış açıları kazandırdığını aktaran Yelkenci, bu protokollerin, dostlukla başlayan bir sürecin kalıcı ve kurumsal temellere oturmasını sağlayacağını bildirdi.