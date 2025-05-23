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        Bursa'da Doğadan Yansımalar ve Küçük Prens Galerisi açıldı

        Sanatçı Tansel Saylan'ın doğada bulduğu ve üzerinde hiçbir işlem yapmadığı eserlerin sergilendiği "Doğadan Yansımalar ve Küçük Prens Galerisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:19
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        Bursa'da Doğadan Yansımalar ve Küçük Prens Galerisi açıldı
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        Sanatçı Tansel Saylan'ın doğada bulduğu ve üzerinde hiçbir işlem yapmadığı eserlerin sergilendiği "Doğadan Yansımalar ve Küçük Prens Galerisi" açıldı.

        Osmangazi Belediyesince Sümbüllü Bahçe Konağı'nda açılan galeride, Saylan'ın 14 yıldır biriktirdiği 46 eser sergileniyor.

        Açılışta konuşan Tansel Saylan, galerinin açılma sebebinin, doğaya saygı ve sürdürülebilirlik bilincinin aşılanması olduğunu söyledi.

        Osmangazi Belediyesine destekleri için teşekkür eden Saylan, şunları kaydetti:

        "Osmangazi Belediyemize 70 eser bağışlamıştım. Burada şu anda 46 eser var. Bunların özelliği dünyada tek olmaları. Herhangi bir işleme tabi tutulmadığı için bir sanat faaliyeti değil ama bakış açısı. Amaç doğaya saygınlık, sürdürülebilirlik ve gençlere bu bilinci aşılamak. Daha önce de 3 sergiden sonra da artık ben bunları koruyamaz hale geldim. Sağ olsun arkadaşımızla beraber uzun bir faaliyetten sonra bunları bu aşamaya getirdik."

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise doğanın bu denli kirlendiği bir dönemde bu tür etkinliklerin gelecek nesiller açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

        Aydın, bu eserleri Osmangazi Belediyesi ve Bursalılarla paylaştığı için Saylan'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Aydın, Saylan'a hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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