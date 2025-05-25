Bursa'da park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü.
Uluabat Mahallesi'nde Mehmet İraz (42) yönetimindeki 35 KRB 42 plakalı kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 10 UC 145 plakalı tıra bağlı 10 AJS 968 plakalı römorka arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kamyonetteki sürücü İraz ve yolcu Muhammet Rehvani'nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, Karacabey Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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