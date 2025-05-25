Bursa'da park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kamyonetteki sürücü İraz ve yolcu Muhammet Rehvani'nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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