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        Bursa'da iş çıkışı bıçaklı saldırıya uğrayan 3 arkadaş tedavi altına alındı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iş çıkışı eve giderken tartıştıkları şüpheliler tarafından bıçakla yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:45 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:45
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        Bursa'da iş çıkışı bıçaklı saldırıya uğrayan 3 arkadaş tedavi altına alındı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iş çıkışı eve giderken tartıştıkları şüpheliler tarafından bıçakla yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Değirmenönü Mahallesi Cumalıkızık metro istasyonu yakınlarında bekleyen Samet Ç, Hamza A. ve Cahit A. ile yanlarından geçen tanımadıkları kişiler arasında tartışma çıktı.

        Olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından 3 arkadaş vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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