Bursa'da iş çıkışı bıçaklı saldırıya uğrayan 3 arkadaş tedavi altına alındı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Değirmenönü Mahallesi Cumalıkızık metro istasyonu yakınlarında bekleyen Samet Ç, Hamza A. ve Cahit A. ile yanlarından geçen tanımadıkları kişiler arasında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.