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        Bursalı kadınların birlikteliği kafede üretime dönüştü

        BURCU İNANIR - Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, 2016'da bir araya gelerek kurdukları Nilüfer Çamlıca Kadınları Dayanışma ve Kültür Derneği sayesinde açtıkları kafede hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:15
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        Bursalı kadınların birlikteliği kafede üretime dönüştü
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        BURCU İNANIR - Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, 2016'da bir araya gelerek kurdukları Nilüfer Çamlıca Kadınları Dayanışma ve Kültür Derneği sayesinde açtıkları kafede hizmet veriyor.

        Başta 16 üyenin bir araya gelmesiyle kurulan dernek bünyesinde şimdi 50'den fazla kadın üye bulunuyor.

        Evlerinde ürettikleri ürünlere pazar oluşturabilmek, ev ekonomisine katkı sağlamak ve kendilerine ait bir sosyal ortama sahip olmak amacıyla dernek çatısında bir araya gelen kadınlar, bir süre kermesler ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak çalışmalarını sürdürdü.

        Nilüfer Mahalle Kadınları Dernekleri ile Nilüfer Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü sayesinde 2019 sonunda kendilerine tahsis edilen yerde bir kafe açan kadınlar, 2020 yılında burada aktif hizmet vermeye başladı.

        Dernek üyeleri, bir kooperatif kurup üretimlerine bu çatıda devam etmeyi hedefliyor.

        Derneğin Kurucusu ve Başkanı Hülya Bolat, AA muhabirine, iki çocuk annesi olduğunu anlattı.

        Arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde neler yapabileceklerini ve evde ürettikleri ürünleri nasıl gelire dönüştürebileceklerini konuştuklarını ifade eden Bolat, 2016'da bir dernek kurmaya karar verdiklerini söyledi.

        Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Mahalle Kadınları Dernekleri arasında imzalanan protokol sayesinde çalışmalarını sürdürebilecekleri fiziksel bir alana sahip olduklarını belirten Bolat, açtıkları bu kafede mantı, baklava, Arnavut böreği, kahvaltılık gibi çeşitli ürünlerin üretimi ve satışını yaptıklarını kaydetti.

        Hafta içi her gün üyelerle bir araya gelerek üretim yaptıklarını anlatan Bolat, sıcak servisin yanı sıra gün, doğum günü, nişan gibi çeşitli organizasyonları da gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bir arada olmanın onlara psikolojik olarak iyi geldiğini anlatan Bolat, "Hanımlar bir arada olarak sıkıntılarını gideriyor. Öz güvenlerini geliştiriyorlar. Maddi açıdan bir rahatlık oldu. Ekonomik özgürlüklerimize kavuştuk. Kimseden bir şey beklemeden, istemeden kendimiz özgürce istediğimiz yere yardımlarda bulunabiliyoruz." dedi.

        Sürdürülebilir bir lezzet sağlayabilmek için mutfakta hep aynı üyelerle çalıştıklarını anlatan Bolat, şu görüşleri dile getirdi:

        "Kadınların evden çıkıp yeteneklerini ortaya koymaları gerekiyor. Bir nevi psikolojik terapi gibi de oluyor. Kadınlar bir araya gelip sıkıntılarını, dertlerini konuşup unutabiliyorlar. Kadınlar bir araya gelip gücünü kullanarak çok daha güzel işlere imza atabilir."

        - Dernek sayesinde gıda mühendisliği okumaya karar verdi

        Gıda mühendisliği son sınıf öğrencisi Zeynep Bolat, ortaokul sıralarında derneğe gidip gelmeye başladığını anlattı.

        Derneğin kuruluşundan itibaren annesi Hülya Bolat ile eğitimlere katılan Bolat, "Ben bu derneğin önceki aşamalarında, gidilen eğitimlerde, lise ve ortaokul öğrencisiyken kulak dolgunluğu edindim. 'Bu satışlar nasıl olur, kadın istihdamı ne şekilde sağlanır, evde ne gibi potansiyeller vardır?' Bunları hep ben öğrenciyken duymuştum. Burada gıda üretimi olması alanımı bu yöne çekmemin en büyük sebeplerinden biridir." diye konuştu.

        Bolat, dernekte hem serviste ve mutfakta çalışıp hem de sosyal medya yönetiminde görev aldığını anlatarak, kişisel gelişiminin yanı sıra mesleki anlamda da okulda öğrendiği teorik bilgileri uygulamalı görebildiğini ifade etti.

        Her gün okuldan çıkıp kafeye gelen Bolat, "Mantı ve börek yapmayı burada öğrendim. Okulda hep teorik kısmını görmüştüm. Burada mantı için farklı un kullanılıyor, pasta ve börek için ayrı. Bunları neye göre seçiyorlar, bunu pratik anlamda öğreniyorum. Aynı zamanda teori kısmını bildiğim için birbirini tamamlıyorlar." dedi.

        Burada huzur bulduğunu ve geliştirmeye gönül verdiğini ifade eden Bolat, ileride de dernekteki hizmetlerine devam etmek istediğini sözlerine ekledi.

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        Galeri
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