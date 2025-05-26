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        Uludağ İhracatçı Birlikleri, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:16
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        Uludağ İhracatçı Birlikleri, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
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        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

        Birlikten yapılan açıklamada, "Dönüşümün Gücüyle Sınırları Aşmak" temasıyla hazırlanan raporun, 2024 yılı boyunca hayata geçirilen çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarını ortaya koymasının yanı sıra UİB'in sürdürülebilirlik stratejisine ve sürdürülebilirlikle uyumlu yol haritasına vurgu yaptığı belirtildi.

        Birliğin 1 Ocak-31 Aralık 2024'teki faaliyetlerini içeren ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartları temel alınarak hazırlanan raporda, "çevre", "sosyal sorumluluk", "yönetişim", "eğitim", "farkındalık", "veri güvenliği" ve "kadın girişimciliği" gibi birçok alanda yürütülen çalışmaların bütünsel bir çerçevede ele alındığı kaydedildi.

        Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum kapsamında Türk ihracatçılarının düşük karbonlu üretime geçişini destekleyen çalışmalara imza atan UİB'in sürdürülebilir üretim modellerini benimsetmeye yönelik Otomotiv Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı (OSEP) ve UR-GE projeleriyle otomotiv, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde ilerlemeler kaydettiği vurgulandı.

        İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerdeki iyi uygulama örneklerini yerinde inceleyen birliğin, UİB Akademi ve Yeşil Bülten aracılığıyla ihracatçılara yeşil üretim, karbon ayak izi hesaplama, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir tedarik zinciri gibi konularda düzenli eğitim ve rehberlik sunduğu aktarıldı.

        Açıklamada, kadın girişimciliği de destekleyen UİB'in "TİM WINGS projesi" ve "TSE-K 645 Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri" kapsamında kadınların ihracat ekosistemine aktif katılımını artırmak amacıyla özel finansman eğitimleri ve destekler sağladığı belirtildi.

        Birliğin, "TechXtile Challenge" ve "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması" gibi projelerle, sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi fikirlerin desteklenmesini ve ticarileştirilmesini sağlayarak, iç ve dış paydaşların katkısıyla gerçekleştirdiği önceliklendirme analizinde cinsiyet eşitliği, veri güvenliği, iklim finansmanı, etik yönetişim ve genç yeteneklerin kazanılması gibi konuları stratejik önceliklerine aldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, sürdürülebilirliği, iş yapış biçimlerinin merkezine koyduklarını belirtti.

        Çelik, raporla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi küresel gelişmeleri dikkate alarak, ihracatçılarımızın yeni döneme uyum sağlamaları için çalışıyoruz. Çalışmalarımızda sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmıyor; sosyal sorumluluk, kadın istihdamı ve yeşil finansman gibi konularda da üyelerimize rehberlik ediyoruz. Bu rapor, şeffaflığımızın ve kararlılığımızın bir göstergesidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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