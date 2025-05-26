Bursa'da otomobilin motor kısmına giren tavuk kurtarıldı

Kaputu açan Aydın, motorun olduğu kısımda bir tavuğun sıkıştığını gördü.

Ortaköy Mahallesi'nde Feti Aydın, kendisine ait otomobilin motor kısmından ses geldiğini fark etti.

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