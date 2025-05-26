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        Bursa'da otomobilin motor kısmına giren tavuk kurtarıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne giren tavuk kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:35
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        Bursa'da otomobilin motor kısmına giren tavuk kurtarıldı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne giren tavuk kurtarıldı.

        Ortaköy Mahallesi'nde Feti Aydın, kendisine ait otomobilin motor kısmından ses geldiğini fark etti.

        Kaputu açan Aydın, motorun olduğu kısımda bir tavuğun sıkıştığını gördü.

        Tavuğu bulunduğu yerden kurtaran Aydın, "Kaputu açınca tavuğu görünce şaşırdım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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