Bursa'da otomobilin motor kısmına giren tavuk kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne giren tavuk kurtarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne giren tavuk kurtarıldı.
Ortaköy Mahallesi'nde Feti Aydın, kendisine ait otomobilin motor kısmından ses geldiğini fark etti.
Kaputu açan Aydın, motorun olduğu kısımda bir tavuğun sıkıştığını gördü.
Tavuğu bulunduğu yerden kurtaran Aydın, "Kaputu açınca tavuğu görünce şaşırdım." ifadelerini kullandı.
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