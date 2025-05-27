Orhaneli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Orhaneli Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fuarda konuşan Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti, başarılar diledi.
Fuara, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır da katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.