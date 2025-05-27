Orhaneli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Orhaneli Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fuarda konuşan Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti, başarılar diledi.

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