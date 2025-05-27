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        Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 22:58 Güncelleme: 27.05.2025 - 23:01
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        Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Gülbahçe Mahallesi yolunda Azmi A. idaresindeki 37 ABK 963 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yüksel G'nin kullandığı 06 ACD 615 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile Azmi A'nın aracındaki Dilan A. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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