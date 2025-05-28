Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yol kenarındaki zeytinliğe devrilen otomobildeki sürücü ile N.Y. (25) ve M.N.K. (24), yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 R 0099 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Altı mevkisinde kontrolden çıktı.

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