        Bursa Haberleri

        Bursa'da ramazan ayı öncesi fiyat denetimi yapıldı

        Bursa'da ramazan ayı öncesinde fırsatçılığı önlemek amacıyla fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 12:11 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:11
        Bursa'da ramazan ayı öncesi fiyat denetimi yapıldı
        Bursa'da ramazan ayı öncesinde fırsatçılığı önlemek amacıyla fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki toptancı, kasap, fırın ve zincir marketlerde denetim yaptı.

        Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını not alan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, gramaj kontrolü gerçekleştirdi.

        Haksız rekabetin, fahiş fiyat artışlarının ve fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgilerine yer verilip verilmediğini kontrol eden ekipler, ürünlerin son 3 aylık alış faturaları ve satış fiyatlarını inceledi.

        Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ın da katıldığı denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen bazı işletmelere idari para cezası verildi.

        Denetimlerin ramazan ayı süresince devam edeceği öğrenildi.

        Bu arada, Bursa'da 1-27 Ocak'ta yaklaşık 450 işletmede 142 bin ürünün fiyat etiketi ve fahiş fiyat artışı mevzuatı kapsamında denetlendiği, tespit edilen aykırılıklara yönelik yaklaşık 1 milyon 100 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

