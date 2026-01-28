Habertürk
        Bursa'da 3 çocuğunu öldüren babaya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Bursa'da yaklaşık 2 yıl önce 3 çocuğunu öldüren sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        28.01.2026 - 11:15
        Bursa'da 3 çocuğunu öldüren babaya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Kılıç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın yakınları, avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de duruşmada hazır bulundu.

        Önceki beyanlarını tekrar eden sanık, çocuklarına zarar verecek bir insan olmadığını, eşiyle yaşadıklarının ardından cinnet haline girdiğini ileri sürdü.

        Sanığın annesini de tanık olarak dinleyen heyet Kılıç'ı, "altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        - Olay

        Bursa'da 29 Mayıs 2024'te, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Bursa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'na giderek teslim olan Murat Kılıç, çocuklarını evinde öldürdüğünü söylemiş, Çamlıca Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki adrese giden polis, Muhammet Ali (3), Aslı (6) ve Zeynep Kılıç'ın (11) cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Üç kardeşin cenazesi, Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verilmişti. Zanlı, olayın ardından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

