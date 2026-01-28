İnegöl Belediyesinin "+1 başkanı" Can Ahmet, 3 yıldır mesaisini aksatmıyor

MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da İnegöl Belediyesi'nde oda tahsis edilerek "Başkan +1" sıfatıyla fahri göreve getirilen down sendromlu Ahmet Can Haymana, 3 yıldır mesaisini aksatmıyor.





Down sendromlu Can Ahmet Haymana, 3 yıl önce İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a belediyede çalışmak istediğini söyleyince, kendisine fahri olarak baş sekreterlik görevi verildi.



Belediyeye gidip gelerek kendisince mesaisini tamamlayan Haymana, bir süre sonra başkanlık görevine talip oldu.



Taban'ın izniyle Haymana'ya başkanlık odasının yanında bir ofis tahsis edilerek, odanın tabelasına down sendromluların kromozom fazlalığı dolayısıyla "Başkan +1" yazıldı.



Başkanlık görevini benimseyen Haymana, hafta içi her gün takım elbisesini giyip düzenli olarak mesaiye geliyor. "Belediye Başkanı" olarak üst düzey toplantılara katılan Haymana, bazı evrakların takibini yapıyor.



Bu göreve başlamasının ardından kendisini geliştirmeyi de ihmal etmeyen Haymana, ofisinde sıklıkla kitap okuyor. Belediye çalışanlarının da çok sevdiği Haymana'ya, kurum çalışanlarınca "başkan" diye hitap ediliyor.



Haymana, kurum çalışanlarına ve esnafa mesailerinde moral kaynağı oluyor.



- "Herkese hizmet için çalışıyoruz, herkes çok seviyor"



Can Ahmet Haymana, AA muhabirine, görevde 3 yılı geride bıraktığını söyledi.



Yaptığı görevlere değinen Haymana, şöyle konuştu:



"Görevim dosya ve evrak hazırlamak. Evrak veriyorum, alıyorum, Başkanıma gazete veriyorum. Eskişehir'deyken öğretmenime başkan olmak istediğimi söylemiştim. Büyüdüm, kendimi geliştirdim, başkan oldum. Herkese hizmet için çalışıyoruz, herkes çok seviyor. Anne ve babamı çok seviyorum, onlar için canımı veririm. Bana özel destek veriyorlar. İnegöl Belediyesi ailesi olarak çalışıyoruz. Genel sekreterimiz çalışıyor, insanlara çay kahve veriyoruz."



- "Can Ahmet ile çalışmayı çok seviyoruz"



İnegöl Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet Levent Kayar da Can Ahmet'in belediyedeki baş sekreterlik görevinden birkaç ay sonra başkanlığa talip olduğunu, Başkan Alper Taban'ın bu işe sıcak baktığını anlattı.



Kayar, Can Ahmet'in görevini büyük titizlikle sürdürdüğünü dile getirerek, "Her gün düzenli olarak takım elbiseli, kravatlı, intizamlı bir şekilde gelir, burada vaktini geçirir. Buradaki birçok arkadaşımıza da moral kaynağı oluyor. Can Ahmet'le çalışmayı seviyoruz, stresli bir işimiz var. Can Ahmet'le beraber bu stresi minimize edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.





Can Ahmet Haymana'nın toplantılara girdiğini belirten Kayar, "Zaman zaman kendisine bazı evrakları veririz, ilgili müdürlüklere götürür. Ara ara onun misafirleri gelir, burada misafir eder. Kendisi 'başkan' olarak onları ağırlar. Yani bu anlamda buna benzer işler veriyoruz. Başkanımıza gelen misafirler Can Ahmet'i görünce gerçekten seviniyor, hatta fotoğraf çektiriyor." diye konuştu.



- "Can Ahmet gittikçe çalışma saatlerini fazlalaştırdı"



Kayar, Haymana'nın İnegöllüler tarafından da tanındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Buraya girdikten sonra hayatı da değişti. Bazı gelişimleri oldu, burada kitap okuyor kendisi. Bazı kitapları var, okuyor. Okumayı zaten biliyor ama burada biraz daha geliştirdi. Hayata daha çok katılmaya başladı. Bunun yanında Eser diye bir arkadaşımız daha var burada. Kendisi de şirin, tatlı bir arkadaşımız. Eser de burada güvenlik amiri olmak istedi. Başkanımız da onu güvenlik amiri yaptı. Burayı seviyor, Can Ahmet'le iyi anlaşıyor. Yemeğe beraber giderler, beraber gelirler. Hemen hemen aynı saatte gelip aynı saatte çıkarlar. O da bizim moral kaynağımız işin doğrusu.





Can Ahmet daha önceleri biraz daha erken giderdi eve, 'Benim işim bitti.' derdi. Can Ahmet gittikçe çalışma saatlerini fazlalaştırdı. Zaten biz ona mecburi bir saat koşmuyoruz, kendisine bağlı ama o da bizim gibi erken saatlerde geliyor, geç saatlerde çıkıyor."

