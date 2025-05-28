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        Bursa'da çukura düşen kuzu kurtarıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çukura düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 22:10 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:13
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        Bursa'da çukura düşen kuzu kurtarıldı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çukura düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Yeniceköy Mahallesi 452. Sokak’ta, mahalle sakinleri bir çukurdan gelen kuzu sesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kürek ve kazma yardımıyla çukuru genişleterek içeride mahsur kalan kuzuyu bulunduğu yerden çıkardı.

        Kurtarılan kuzu, mahalle sakinlerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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