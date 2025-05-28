Bursa'da çukura düşen kuzu kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çukura düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çukura düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı.
Yeniceköy Mahallesi 452. Sokak’ta, mahalle sakinleri bir çukurdan gelen kuzu sesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kürek ve kazma yardımıyla çukuru genişleterek içeride mahsur kalan kuzuyu bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan kuzu, mahalle sakinlerine teslim edildi.
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