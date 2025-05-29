Bursa'da ormancılık bölümü öğrencileri saha çalışmalarını yerinde inceledi
Bursa Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencileri "ağaçlandırma" ve "silvikültür" uygulamalarını yerinde inceledi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencileri "ağaçlandırma" ve "silvikültür" uygulamalarını yerinde inceledi.
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğretim Görevlisi Sinan Babayiğit ve Öğretim Görevlisi Nedimcan Şeşen tarafından, öğrencilerin ormancılıkla ilgili teorik bilgileri sahada uygulamalı olarak görmelerini sağlamak amacıyla teknik gezi düzenlendi.
Geziye katılan öğrenciler, 2024'te Veletler Mahallesi'nde çıkan orman yangını sonrası yapılan silvikültürel müdahaleleri, ağaçlandırma çalışmaları ve maden faaliyetleri sona ermiş alanların yeniden ormanlaştırılması için yapılan rehabilitasyon uygulamalarını yerinde görerek inceleme fırsatı buldu.
Geziye, işletme şefliğinde görevli teknik ekip de katıldı.
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