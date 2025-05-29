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        Bursa'da ormancılık bölümü öğrencileri saha çalışmalarını yerinde inceledi

        Bursa Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencileri "ağaçlandırma" ve "silvikültür" uygulamalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:06
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        Bursa'da ormancılık bölümü öğrencileri saha çalışmalarını yerinde inceledi
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        Bursa Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencileri "ağaçlandırma" ve "silvikültür" uygulamalarını yerinde inceledi.

        Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğretim Görevlisi Sinan Babayiğit ve Öğretim Görevlisi Nedimcan Şeşen tarafından, öğrencilerin ormancılıkla ilgili teorik bilgileri sahada uygulamalı olarak görmelerini sağlamak amacıyla teknik gezi düzenlendi.

        Geziye katılan öğrenciler, 2024'te Veletler Mahallesi'nde çıkan orman yangını sonrası yapılan silvikültürel müdahaleleri, ağaçlandırma çalışmaları ve maden faaliyetleri sona ermiş alanların yeniden ormanlaştırılması için yapılan rehabilitasyon uygulamalarını yerinde görerek inceleme fırsatı buldu.

        Geziye, işletme şefliğinde görevli teknik ekip de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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