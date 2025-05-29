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        Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Aliya İzzetbegoviç'in 100. doğum yılı dolayısıyla program düzenlendi

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Yıldırım Belediyesi ev sahipliğinde, Boşnaklar Fonu, Aliya İzzetbegoviç Müzesi ile Aliya İzzetbegoviç Vakfı destekleriyle, Aliya İzzetbegoviç'in 100. doğum yılı dolayısıyla sergi ve anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:56 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:25
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        Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Aliya İzzetbegoviç'in 100. doğum yılı dolayısıyla program düzenlendi
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        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Yıldırım Belediyesi ev sahipliğinde, Boşnaklar Fonu, Aliya İzzetbegoviç Müzesi ile Aliya İzzetbegoviç Vakfı destekleriyle, Aliya İzzetbegoviç'in 100. doğum yılı dolayısıyla sergi ve anma programı gerçekleştirildi.

        BUÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Aliya İzzetbegoviç'in torunu ve Aliya İzzetbegoviç Vakfı Genel Sekreteri Esma Zlatar, İzzetbegoviç'in düşünce mirasını anmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen bu etkinliğe katılmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.

        Zlatar, programa destek sunan üç kuruluşun yakın iş birliği içinde çalıştığını, farklı paydaşlarla bağlar kurduğunu ve Aliya İzzetbegoviç'in hayatı ile entelektüel mirasını yaşatma misyonu doğrultusunda, çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

        Aynı zamanda İzzetbegoviç'in savunduğu ilke, değer ve fikirleri tanıtarak bu mirası gelecek nesillere taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Zlatar, şöyle konuştu:

        "Onu şahsen tanıyan bizler, ona karşı derin bir saygı beslemenin yanı sıra büyük bir sevgi ve koruma isteği de duyuyorduk. Onun doğal otoritesi, dünyaya dair engin bilgisi, samimi insanlığı ve insanlığa olan içten ilgisi bizde bu duyguları uyandırıyordu. Gençken, önemli kararlar veya içsel ikilemler yaşadığımda ona danışabiliyordum. Daha sonra eşimle kendisini ziyaret ettiğimizde, her zaman bize 'gençlerin nasıl yaşadığını, şehirde neler olup bittiğini, gençleri neyin ilgilendirdiğini, hangi sorunlarla karşılaştıklarını' sorar, gerçekten merak ederdi. Bu kısa görüşmelerimizde espri yapmayı, ilginç bir hikaye ya da yaşanmış bir olayı dinlemeyi severdi. O sohbetlerimizi ve birlikte geçirdiğimiz anları, hem sevgiyle hem de gururla hatırlıyorum."

        Zlatar, İzzetbegoviç'in kalbinde Türk halkının özel bir yerinin olduğunu ifade ederek, "Günümüzde etik açıdan giderek daha fazla sınanan bir dünyada, İzzetbegoviç'in düşünsel, entelektüel ve devlet adamlığı yönüyle ortaya koyduğu tüm mirası; insan onurunu temel alan, radikalizm ve aşırılıktan uzak, dengeli, insan ve uluslararası ilişkiler kurma konusunda insanlığa sağlam bir referans sunmaktadır." dedi.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da bir çağrıyı, vicdanı ve düşünce inşasını anmak üzere toplandıklarının altını çizerek, "Aliya İzzetbegoviç sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda fikirle yoğrulmuş bir ömrün, ahlakla örülmüş bir mücadelenin adıdır. O, zulmün tam ortasında insanlığı savunmuş, barışın, adaletin ve özgürlüğün mürekkebiyle tarihe not düşmüş biridir." diye konuştu.

        BUÜ Rektörü Ferudun Yılmaz da İzzetbegoviç'i "Balkan Müslümanlarının lideri" olarak tanımladığını belirterek, İzzetbegoviç'in Türkiye'de çok sevildiğini ve hakkında yazılmış pek çok tez ile kitap bulunduğunu anlattı.

        Program, BUÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celalettin Yanık'ın konuşması ve akabinde öğrencilerin yaptığı sunumların ardından sona erdi.

        Bu arada kültür merkezinin girişinde hazırlanan İzzetbegoviç'in hayatının kronolojik olarak anlatıldığı sergi, katılımcılar tarafından ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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