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        Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 20:01 Güncelleme: 29.05.2025 - 20:01
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        Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Eskişehir'den Bursa istikametine seyir halinde olan Hilmi K. (59) idaresindeki 16 ABE 756 plakalı yolcu otobüsü, Yeniceköy Mahallesi'nde köprülü kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ağabey T'ye (69) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle Ağabey T, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ağabey T, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Ağabey T'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otobüs şoförü Hilmi K. (59) polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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