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        Orhaneli'de Kur'an kursu öğrencileri piknik yaptı

        Orhaneli İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri ve aileleri için piknik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:27
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        Orhaneli'de Kur'an kursu öğrencileri piknik yaptı
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        Orhaneli İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri ve aileleri için piknik düzenlendi.

        Karagöz Piknik Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Kaymakam Muhammed Furkan Tuna, yıl boyunca gösterdikleri gayret ve başarılarından dolayı öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

        Etkinliğe Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır ve İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Candır katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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