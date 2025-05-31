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        Bursa'da öğrenciler ve veliler ilkokulun bahçesine çadır kurup eğlendi

        Bursa'da, BTSO Sait Ete İlkokulu yönetimince düzenlenen "çadır kampı" etkinliği, öğrenci ve velilerce ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:15
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        Bursa'da öğrenciler ve veliler ilkokulun bahçesine çadır kurup eğlendi
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        Bursa'da, BTSO Sait Ete İlkokulu yönetimince düzenlenen "çadır kampı" etkinliği, öğrenci ve velilerce ilgi gördü.

        Okul yönetimince geleneksel hale getirilen "çadır kampı" etkinliğinin bu yıl 4'üncüsü düzenlendi.

        Etkinliğe katılan aileler, okul bahçesine çadırlarını kurdu, karavanlarını uygun yerlere yerleştirdi.

        Etkinliğe velileriyle katılan 600 öğrenci, çeşitli bilim etkinlikleri ve mini konserle eğlendi.

        Okul bahçesine kurulan teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı bulan katılımcılar, kurdukları çadır ve karavanlarda sabahladı.

        BTSO Sait Ete İlkokulu Müdürü Ergül Akpınar, AA muhabirine, okullarında düzenlenen etkinliğin geleneksel hale geldiğini söyledi.

        Etkinliğe gösterilen ilginin her geçen yıl arttığını belirten Akpınar, şöyle konuştu:

        "Toplam 600 öğrenci, 155 çadır, 16 karavan etkinliğe katılıyor. Velilerimiz önce çadırlarını kuruyorlar. Daha sonra bilim gösterisi yaptık. Çocukların dikkatini çekecek deneyler yapıldı. Sonrasında davet ettiğimiz müzik grubu konser verdi. Gece saatlerinde de okulumuzun bahçesinde karanlık alanda teleskoplarla uzay gözlemi yapıyorlar. Çocukların ve velilerin okul bahçesinde bir gece geçirmesini amaçladık. Okula bağlılıklarını artıracağına inanıyoruz. Bunu sağladığımızı da görüyoruz. Okulumuz velilerimizi, öğretmenlerimizi, çocuklarımızı ağırlamaktan, böyle bir etkinlik yapmaktan dolayı okul olarak büyük mutluluk duyuyoruz."

        - "Buraya katılmaktan keyif alıyoruz"

        Velilerden Sabri Çakar ise düzenlenen etkinliğe 4 yıldır katıldığını kaydetti.

        Söz konusu kampta düzenlenen etkinliklerin çocukların sosyal ve duygusal gelişimini desteklediğini anlatan Çakar, "Bugün burada konserler, bilim etkinlikleri, gökyüzü gösterileri gibi etkinlikler oldu. Çocuklarımızın hem sosyal hem de psikolojik gelişimini destekliyor. Buraya katılmaktan keyif alıyoruz. Çadırlarımız, karavanlarımız var. Gece çadırlarda konaklıyoruz. Keyifli bir süreç, heyecanlıyız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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