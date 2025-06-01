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        Bursa'da Kurban Bayramı öncesi dinlenme tesisleri ve çarşı denetimi yapıldı

        Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde dinlenme tesisleri, turistik alanlar, marketler ve bayrama yönelik alışverişlerin yapıldığı pazar alanlarında denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 15:43 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:43
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        Bursa'da Kurban Bayramı öncesi dinlenme tesisleri ve çarşı denetimi yapıldı
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        Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde dinlenme tesisleri, turistik alanlar, marketler ve bayrama yönelik alışverişlerin yapıldığı pazar alanlarında denetim yaptı.

        Kapalı Çarşı, Tuz Pazarı gibi alanlarda dün incelemelerde bulunan Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bugün de Bursa-İzmir kara yolundaki bir dinlenme tesisinde denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler yaptığı denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını ve raf fiyatı ile kasa fiyatının uyumunu inceledi.

        Dinlenme tesisinin kafe bölümünde fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulup konulmadığını kontrol eden ekipler, market bölümündeki bazı ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatını karşılaştırdı.

        Denetimlerin süreceği bildirildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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