Bursa'da "Baharı Şarkılarla Yaşa" konseri

Gecenin sonunda solist, şef ve koro müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde, "Son Mektup", "Bir Demet Yasemen", "Kaderimde Hep Güzeli Aradım", "Gizli Aşk" ve "Gözleri Aşka Gülen" gibi eserler Bursalı sanatseverler eşliğinde seslendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesinin destekleriyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Gülsüm Aydoğdu Anafarta yönetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.