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        Bursa'da "Baharı Şarkılarla Yaşa" konseri

        Bursa'da, Kirmasti Müzik Topluluğu tarafından "Baharı Şarkılarla Yaşa" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 00:10 Güncelleme: 03.06.2025 - 00:10
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        Bursa'da "Baharı Şarkılarla Yaşa" konseri
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        Bursa'da, Kirmasti Müzik Topluluğu tarafından "Baharı Şarkılarla Yaşa" konseri düzenlendi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesinin destekleriyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Gülsüm Aydoğdu Anafarta yönetti.

        Konserde sahne alan koro ve solistler, Türk Sanat Müziği'nden seçme eserlerle performanslarını sergiledi.

        Konserde, "Son Mektup", "Bir Demet Yasemen", "Kaderimde Hep Güzeli Aradım", "Gizli Aşk" ve "Gözleri Aşka Gülen" gibi eserler Bursalı sanatseverler eşliğinde seslendirildi.

        Gecenin sonunda solist, şef ve koro müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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