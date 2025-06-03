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        Bursa'da gölette alabora olan kayıktaki 4 kişiden biri öldü

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki gölette alabora olan kayıkta bulunan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 03:03 Güncelleme: 03.06.2025 - 03:03
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        Bursa'da gölette alabora olan kayıktaki 4 kişiden biri öldü
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        Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki gölette alabora olan kayıkta bulunan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

        Yalıntaş Mahallesi'ndeki gölette gezintiye çıkan Serkan C, Vedat K, Ali Osman E. ve Abdülkerim Şahin'in bulunduğu motorlu kayık, iddiaya göre alabora oldu.

        Kayığa tutunan 3 kişi yüzerek kıyıya çıkarken, Şahin suda kayboldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Serkan C, Vedat K. ve Ali Osman E, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

        Deniz polisi dalgıçların çalışması sonucu, Şahin'in cesedi sudan çıkarıldı.

        Ceset, otopsi için Mustafakemalpaşa İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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