Bursa'da gölette alabora olan kayıktaki 4 kişiden biri öldü

Serkan C, Vedat K. ve Ali Osman E, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yalıntaş Mahallesi'ndeki gölette gezintiye çıkan Serkan C, Vedat K, Ali Osman E. ve Abdülkerim Şahin'in bulunduğu motorlu kayık, iddiaya göre alabora oldu.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki gölette alabora olan kayıkta bulunan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

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