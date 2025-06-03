Bursa'da özel öğrencilerin görev aldığı "Minik Ellerle Atıkların Dönüşümü" projesi tamamlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu'nda "Minik Ellerle Atıkların Dönüşümü" projesi sergi ve sertifika töreniyle tamamlandı.

Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu'nda yürütülen "Minik Ellerle Atıkların Dönüşümü" eTwinning projesi, Güler Yüzlü Sincaplar Sınıfı öğretmeni Hilal Şahin'in rehberliğinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında öğrencilerin çevre duyarlılığının artırılması, geri dönüşüm bilincinin kazandırılması ve dijital becerilerin geliştirilmesi hedeflendi.

Proje süresince öğrenciler, bayat ekmek, atık kağıt ve kumaş parçaları gibi geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak birbirinden farklı ürünler ortaya koydu. Aynı zamanda çevre sağlığına zararlı olan atık yağların toplanması konusunda da farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Proje kapsamında web 2.0 araçları aktif şekilde kullanıldı. Öğrenciler, dijital araçlar vasıtasıyla geri dönüşüm temalı oyunlar oynayarak hem eğlendi hem de çevre konusunda bilinç kazandı. Ayrıca dijital afişler hazırlandı, çevrim içi etkinliklere katılım sağlandı ve proje süreci teknolojiyle desteklendi.