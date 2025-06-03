Bursa'da kaynakçılık kursunu bitiren 12 kadına sertifikaları verildi

Bursa'da kaynakçılık kursunu bitiren 12 kadın kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Yıldırım Belediyesi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince açılan kursu başarıyla tamamlayan 12 kadın kursiyer, sertifikalarını aldı.

Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, özel ve güzel bir iş birliğine imza attıklarını ifade etti.

Bursa'nın bir sanayi kenti olduğunu ve erkek egemen iş alanlarında nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hem kadın iş gücünün bu sektörde ne kadar başarılı olabileceğini göstermek hem de iş gücü sağlamak adına bir proje geliştirdik. İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 12 kadın kursiyerimiz gazaltı kaynakçılığıyla ilgili 2 ay süren 200 saatlik bir kursa tabi tutuldu. Kursun neticesinde bugün usta olduklarını gözlemledik."

Yılmaz, bu kurs neticesinde sertifika almaya hak kazanan tüm kursiyerlerin bir işe yerleştirileceğini bildirdi.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit de her alanda zanaatkara ihtiyaç duyulan bir dönemde bu tür eğitimlerin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Usta oldular, bundan sonra biz kendilerine usta diye hitap edeceğiz. Kadınlarımızın ekonomiye daha çok katılmaları sağlanabilirse ülkemizdeki sosyal yaşam ve refah payı ve ailedeki gelir dağılımları yükselecektir. Ülkeye, ailelerine, çocuklarının gelişimlerine çok önemli değerler katacaklardır. Her ne kadar okul mezunu olunsa da zanaatkarlığın bir ayrıcalığı vardır."

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlyas Küçük de emeği geçenlere teşekkür etti ve kursiyerlere başarılar diledi.