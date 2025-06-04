Bursa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova yolunda, Rabbani Hanefi G. (18) idaresindeki 16 LCL 13 plakalı otomobil, eğimli araziye devrildi. Otomobil, bir ağaca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile Eylül H. (17) ve Özkan Ş. (18), ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.
Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rabbani Hanefi G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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