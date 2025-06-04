Bursa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Araçta sıkışan sürücü ile Eylül H. (17) ve Özkan Ş. (18), ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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