Bursa Devlet Tiyatrosunun yarım asırlık kursu yeni mezunlarını verdi

Törende, mezun olan öğrenciler tarafından, yönetmenliğini Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Kerim Çağrı Zora'nın üstlendiği, Bertolt Brecht'in kaleme aldığı "Kafkas Tebeşir Dairesi" adlı oyun sahnelendi.

Bursa Devlet Tiyatrosunun 1971 yılından bu yana aralıksız düzenlediği Feraizcizade Mehmed Şakir Efendi Gençlik Kursu, bu yılki mezunlarını verdi.

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