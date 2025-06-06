Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı

        Bursa'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosikletlilere yönelik yapılan denetimlerde 7 sürücüye ceza kesildi, 3 motosiklet trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosikletlilere yönelik yapılan denetimlerde 7 sürücüye ceza kesildi, 3 motosiklet trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince bayram trafik tedbirleri kapsamında, motosikletli sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Gebze-İzmir Otoyolu Bursa Kuzey Gişeleri ile Bursa-İzmir kara yolunda yapılan çalışmada 41 motosikletli denetlendi.

        Yetersiz ehliyetle araç kullanmak, standart dışı egzoz, muayenesiz araç, kasksız motosiklet kullanmak gibi çeşitli ihlallerden 7 sürücüye toplam 31 bin 954 lira ceza kesildi.

        Denetimlerde 3 motosiklet ise trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Yine yeniden Sacha Boey!

        Benzer Haberler

        Bursa Valisi Ayyıldız'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bursa Valisi Ayyıldız'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bordo-mavi boynuzlu koçlar kurban pazarının gözdesi oldu
        Bordo-mavi boynuzlu koçlar kurban pazarının gözdesi oldu
        Kaçan kurbanlık boğalardan biri dere yatağında, diğeri trafikte yakalandı
        Kaçan kurbanlık boğalardan biri dere yatağında, diğeri trafikte yakalandı
        Bursa'da acemi kasaplar, hastanenin yolunu tuttu
        Bursa'da acemi kasaplar, hastanenin yolunu tuttu
        Bursa ve çevre illerde kurban bayramı namazı kılındı
        Bursa ve çevre illerde kurban bayramı namazı kılındı
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü; 2 gözaltı (2...
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü; 2 gözaltı (2...