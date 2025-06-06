Bursa'da trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı

Yetersiz ehliyetle araç kullanmak, standart dışı egzoz, muayenesiz araç, kasksız motosiklet kullanmak gibi çeşitli ihlallerden 7 sürücüye toplam 31 bin 954 lira ceza kesildi.

Gebze-İzmir Otoyolu Bursa Kuzey Gişeleri ile Bursa-İzmir kara yolunda yapılan çalışmada 41 motosikletli denetlendi.

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