Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Perşembe günü ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Burak Koçak, için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Koçak'ı bulmak için devam eden çalışmalar, AFAD, JAK, jandarma, UMKE, ANDA, MAGAME, İNDAK, MAGDER, İHH, KUMDAK'tan oluşan 96 kişilik ekiple yapılıyor.

İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan ve perşembe gününden beri kendisine ulaşılamayan Burak Koçak'ı (13) arama çalışmaları sürüyor. Dün akşam saatlerinde sonlandırılan çalışmalar, bugün günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.