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        Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmaları 96 kişilik ekiple devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 22:48 Güncelleme: 06.06.2025 - 22:48
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        Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmaları 96 kişilik ekiple devam ediyor.

        İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan ve perşembe gününden beri kendisine ulaşılamayan Burak Koçak'ı (13) arama çalışmaları sürüyor. Dün akşam saatlerinde sonlandırılan çalışmalar, bugün günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı.

        Koçak'ı bulmak için devam eden çalışmalar, AFAD, JAK, jandarma, UMKE, ANDA, MAGAME, İNDAK, MAGDER, İHH, KUMDAK'tan oluşan 96 kişilik ekiple yapılıyor.

        Altıntaş Mahallesi çevresindeki bölgeyi tarayan ekipler, Burak Koçak'a ait iz arıyor.

        Perşembe günü ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Burak Koçak, için arama çalışmaları başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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