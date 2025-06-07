Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da trafik uygulaması gerçekleştirildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 13:45 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da trafik uygulaması gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        Ahmet Türkel Çevre Yolu Cerrah Kavşağı'ndaki denetimlerde 226 araç kontrol edildi.

        Uygulama sırasında kurallara uymayan sürücülere toplamda 30 bin 57 lira idari para cezası kesildi.

        Denetimler esnasında, dronla görüntü alınarak trafik akışı ve sürücü davranışları takip edildi.

        Sürücülerin bayramını da kutlayan ekipler, trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Aile tatili
        Aile tatili
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan 14 yaşındaki bir kolu ampute...
        Otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan 14 yaşındaki bir kolu ampute...
        Kayıp ortaokul öğrencisi Burak'ı 94 kişilik ekip arıyor
        Kayıp ortaokul öğrencisi Burak'ı 94 kişilik ekip arıyor
        'Adak toplama' geleneği 7 asırdır yaşatılıyor; çocuklar kapı kapı dolaşıp ş...
        'Adak toplama' geleneği 7 asırdır yaşatılıyor; çocuklar kapı kapı dolaşıp ş...
        İnegöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        İnegöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
        Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
        Bursa'da kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı
        Bursa'da kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı