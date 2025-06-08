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        GÜNCELLEME - Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan iki kişiden biri öldü

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 00:50 Güncelleme: 08.06.2025 - 00:50
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        GÜNCELLEME - Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan iki kişiden biri öldü
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

        O.Ç. ile K.T. ve Niyazi K. (55) arasında Halitpaşa Mahallesi’ndeki Şeref Sokağı'nda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ç. yanında taşıdığı bıçakla K.T. ve Niyazi K'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Niyazi K, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Yaralılardan K.T'nin tedavisinin sürdüğü, gözaltına alınan şüpheli O.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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