GÜNCELLEME - Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan iki kişiden biri öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O.Ç. ile K.T. ve Niyazi K. (55) arasında Halitpaşa Mahallesi’ndeki Şeref Sokağı'nda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ç. yanında taşıdığı bıçakla K.T. ve Niyazi K'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

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