Bursa'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Şemsettin E. (66) idaresindeki 16 JL 695 plakalı traktör, Ahsen Sokak ile Korkmaz Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta Risalet D. (55) yönetimindeki 16 BCJ 65 plakalı otomobile yandan çarptı.
Kazada traktör sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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