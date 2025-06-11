Bursa'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Melih B. (29) idaresindeki 54 ACT 541 plakalı motosiklet, Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan bisikletli Emrullah G'ye (68) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak düşen sürücüler yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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