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        Bursa'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 13:41 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:46
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        Bursa'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Melih B. (29) idaresindeki 54 ACT 541 plakalı motosiklet, Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan bisikletli Emrullah G'ye (68) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrularak düşen sürücüler yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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