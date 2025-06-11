Bursa'da yolcu otobüslerine emniyet kemeri denetimi

–Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa-İzmir ve Bursa-Çanakkale kara yollarında yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirme çalışması yaptı.

Karacabey Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, durdurulan otobüslerde hem şoförlere hem de yolculara emniyet kemeri kullanımının hayati önemi hakkında bilgi verdi. Şoförler, can ve mal kaybının önlenmesi için daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Denetimlerde, seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, hız limitleri ve araç kullanım sürelerine uyulması gerektiği de hatırlatıldı. Kabin memurlarına ise emniyet kemeri konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulunuldu.

Toplam 250 otobüs denetlenirken, kural ihlali yapan 26 sürücüye cezai işlem uygulandı.