Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yolcu otobüslerine emniyet kemeri denetimi

        –Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa-İzmir ve Bursa-Çanakkale kara yollarında yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:17 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yolcu otobüslerine emniyet kemeri denetimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa-İzmir ve Bursa-Çanakkale kara yollarında yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirme çalışması yaptı.

        Karacabey Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, durdurulan otobüslerde hem şoförlere hem de yolculara emniyet kemeri kullanımının hayati önemi hakkında bilgi verdi. Şoförler, can ve mal kaybının önlenmesi için daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

        Denetimlerde, seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, hız limitleri ve araç kullanım sürelerine uyulması gerektiği de hatırlatıldı. Kabin memurlarına ise emniyet kemeri konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulunuldu.

        Toplam 250 otobüs denetlenirken, kural ihlali yapan 26 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?

        Benzer Haberler

        Orhaneli ilçesinde şehitlik anıtı açıldı
        Orhaneli ilçesinde şehitlik anıtı açıldı
        Bursa'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Avrupa birincisi karateciler, gözlerini dünya şampiyonluğuna dikti
        Avrupa birincisi karateciler, gözlerini dünya şampiyonluğuna dikti
        Sülük toplarken sazlıkta kayboldu
        Sülük toplarken sazlıkta kayboldu
        Uluabat Gölü'nde mahsur kalan kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı
        Uluabat Gölü'nde mahsur kalan kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı
        Bursa'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı