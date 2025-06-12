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        Bursa'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Bursa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir kişinin 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:49 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:49
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        Bursa'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
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        Bursa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir kişinin 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alan 2 şüpheli tutuklandı.

        Bursa'da ikamet eden G.Ş. (63), kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere 700 bin lira değerinde ziynet eşyası verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan G.Ş'nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin O.U. (23) ve M.C.A. (20) olduğunu belirledi.

        Saklandıkları yerde ziynet eşyası ve dövizlerle yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.

        Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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