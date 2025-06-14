Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da 15-21 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

Çeşitli illerdeki hazırlık dönemlerinin ardından 7'nci ve son kampını Bursa'da yapan milli takım, İtalya'da gerçekleştirilecek şampiyonadan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Ufuk Bulut, AA muhabirine, takımın kuruluşundan bu yana uluslararası organizasyonlara 7. kez katılacaklarını söyledi.

Sporculardan en yüksek performansı beklendiklerini anlatan Bulut, "Şu anda o düzeydeler aslında. Yavaş yavaş şiddetini artırarak gelmiştik. Şimdi şiddetini azaltarak şampiyonaya doğru gideceğiz. Çok umutlu olduğumuz oyuncularımız var. Özellikle üç oyuncumuzdan çok beklenti içerisindeyiz." dedi.

Bulut, down sendromlu milli sporcularla 3 antrenörün ilgilendiğine belirterek, şunları kaydetti:

"İkisi beden eğitimi ve spor yüksekokulundan mezun. Ben de özel eğitim öğretmeniyim aslında, bununla beraber antrenörlük işini yürütüyorum. Ekibin bu şekilde oluşması sporcuların hem davranışları hem psikolojileri hem de sportif başarıları anlamında bize büyük katkı sağlıyor. Dünya ve Avrupa ikinciliğimiz var. Bu sene bir altınla bu hasreti bitirmek istiyoruz artık."