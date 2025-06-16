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        Bursa'da mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:31 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:31
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        Bursa'da mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi 15. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasının bahçesindeki mobilya atıkları henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Yangını gören çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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