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        Bursa'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 19:28 Güncelleme: 16.06.2025 - 19:28
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        Bursa'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Bursa’nın Karacabey ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        A.K. (47) idaresindeki 16 HCY 12 plakalı kamyon, Karacabey-Bayramdere kara yolunda karşı yönden gelen Batuhan Kaya yönetimindeki 16 BKP 968 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücülerden Kaya araç içinde sıkıştı.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü A.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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