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        Bursa'da düştüğü derede mahsur kalan kişi helikopter destekli operasyonla kurtarıldı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan kişi, helikopter destekli operasyonla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:52 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:52
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        Bursa'da düştüğü derede mahsur kalan kişi helikopter destekli operasyonla kurtarıldı
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan kişi, helikopter destekli operasyonla kurtarıldı.

        Derekızık Mahallesi Tozluyan Şelalesi yakınlarına balık tutmaya giden H.Ü. (48) düşerek kalça kemiğini kırdı.

        Şelalede mahsur kalan H.Ü'nün ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, JAK, UMKE, bazı gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan araştırma sonucu yeri belirlenen H.Ü'nün yanına ulaşan ekipler, yaralıyı tahliye etmek için harekete geçti.

        Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle H.Ü'yü tahliye etmek için bölgeye kurtarma helikopteri çağrıldı.

        Bölgeye ulaşan helikopterdeki vinç yardımıyla kurtarılan H.Ü, Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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