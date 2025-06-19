Bursa'da düştüğü derede mahsur kalan kişi helikopter destekli operasyonla kurtarıldı
Bursa'nın Kestel ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan kişi, helikopter destekli operasyonla kurtarıldı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan kişi, helikopter destekli operasyonla kurtarıldı.
Derekızık Mahallesi Tozluyan Şelalesi yakınlarına balık tutmaya giden H.Ü. (48) düşerek kalça kemiğini kırdı.
Şelalede mahsur kalan H.Ü'nün ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, JAK, UMKE, bazı gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan araştırma sonucu yeri belirlenen H.Ü'nün yanına ulaşan ekipler, yaralıyı tahliye etmek için harekete geçti.
Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle H.Ü'yü tahliye etmek için bölgeye kurtarma helikopteri çağrıldı.
Bölgeye ulaşan helikopterdeki vinç yardımıyla kurtarılan H.Ü, Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
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