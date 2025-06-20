Bursa'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
Bursa'nın Kestel ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 11 ABU 417 plakalı otomobil, Kale Mahallesi'nde yol kenarındaki bisikletli M.M'ye (13) çarptıktan sonra Mandıras Deresi'ne düştü.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği, otomobil sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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