Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın Yenişehir İlçesinde tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın Yenişehir İlçesinde tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Orhaniye Mahallesi'nde ormanlık alan sınırındaki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı ve 34 personel sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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