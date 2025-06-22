Bursa'da kayıp olarak aranan yaşlı kadın ölü bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ölü bulundu.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ölü bulundu.
Parkinson hastası Şerife Örnek (81), 17 Haziran Salı günü ailesine kekik toplamaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.
Yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri (MAGDER) ekipleri, 5 gün aralıksız sürdürdükleri çalışmalar sonucu Umurbey Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda yaşlı kadının cesedini buldu.
Örnek'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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