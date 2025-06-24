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        Bursa'da "Dijital Dünyada Aile Aklını Korumak" konferansı gerçekleştirildi

        Bursa'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, "Dijital Dünyada Aile Aklını Korumak" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:54 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:54
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        Bursa'da "Dijital Dünyada Aile Aklını Korumak" konferansı gerçekleştirildi
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        Bursa'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, "Dijital Dünyada Aile Aklını Korumak" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Aileyi koruyalım, geleceği inşa edelim" şiarıyla düzenlenen program, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

        Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, aile içi iletişim ve ebeveyn tutumlarının çocuklar üzerindeki derin etkisini anlatarak, ailenin en değerli miras olduğunu aktardı.

        Dijital dünyanın hızla şekillendirdiği yeni nesille sağlıklı bağların kurulması ve aile değerlerinin yaşatılması gerektiğini anlatan Armağan, ailelerin bilinçli rehberlik rolüne dikkati çekti.

        Program öncesinde Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 2025 Aile Yılı vizyonu doğrultusundaki çalışmaları tanıtıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, ailenin toplumun kalbi olduğunu ifade ederek, Dr. İpek Coşkun Armağan'a teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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