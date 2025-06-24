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        Bursa Devlet Tiyatrosu sezonu seyirci rekoruyla kapattı

        Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, bu sezonu seyirci rekoruyla tamamladıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:45 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:53
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        Bursa Devlet Tiyatrosu sezonu seyirci rekoruyla kapattı
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        Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, bu sezonu seyirci rekoruyla tamamladıklarını açıkladı.

        Kurum binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, klasiklerden çağdaş eserlere, yerli yazarlardan dünya tiyatrosunun önemli temsilcilerine uzanan geniş repertuvarla seyirci karşısına çıktıklarını anlattı.

        Yılmaz, sezonda 10'u yeni 21 farklı projeyle sahnede yer aldıklarını dile getirerek, "534 kez perde açtık ve Bursa'da 97 bin 347 seyirci, toplamda 135 bin 911 seyirciyle tarihimizdeki en iyi seyirci sayılarına ulaştık. Çocuk oyunlarımız, turnelerimiz ve açık hava gösterilerimizle tiyatro sevgisini her yaştan izleyiciye taşımaya gayret ettik. 3 ülke, 23 ilimize oyunlarımızla turne yaparak daha geniş kitlelere ulaştık. Bu yıl başlattığımız projeyle Bursa'nın 17 ilçesine oyunlarımızı taşıyarak ilk defa aynı sezon içerisinde Bursa'nın tüm ilçelerinde seyirciyle buluştuk." dedi.

        Bursa Devlet Tiyatrosunun 53 yıllık köklü geleneğini sürdüren Feraizcizade Gençlik Kursu'nda eğitim almaya hak kazanan 25 öğrencinin çeşitli eğitimlerden geçtikten sonra Bertolt Brecht'in yazdığı, Çağrı Zora'nın yönettiği "Kafkas Tebeşir Dairesi" adlı oyunla mezuniyetlerini taçlandırdıklarını bildiren Yılmaz, bu öğrencilerin oyun sonrasında sertifikalarını alarak eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını söyledi.

        Yılmaz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Bursa Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde düzenlenen 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'ne de değinerek, "12 mekan, 9 farklı sahne, 78 temsil, 37 farklı oyun, 5 atölye çalışması, 1 ortak üretim masası ile tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatırken, uluslararası kültürel etkileşim ve dostluk köprülerinin güçlenmesine katkı sağlamıştır." bilgisini paylaştı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce "Sevgi Evleri" projelerinin hayata geçirildiğini kaydeden Yılmaz, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ise okulları tiyatroyla buluşturduklarını dile getirdi.

        Yılmaz, gelecek sezon da seyircilerle gönül köprüleri kurmaya devam edeceklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Yeni sezonda da daha güçlü, daha yaratıcı, daha kapsayıcı projelerle çıkmak için repertuvar ve sezon çalışmalarımız Genel Müdürümüz Sayın Tamer Karadağlı ve Başrejisörümüz Sayın Sükun Işıtan ile koordineli şekilde büyük özenle devam ediyor. Bu vesileyle bizlere her daim destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüze, yerel yönetimlerimize, kıymetli basın mensuplarımıza ve en önemlisi salonlarımızı doldurarak bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize teşekkür eder, yeni sezonda yeniden buluşmayı temenni ederim."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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