Yaren leyleğin yavruları sağlık kontrolünden geçirilerek halkalandı

Ayrıca bilimsel analizlerde kullanılmak üzere tüy örnekleri alındı. Ölçüm ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 yavru halkalandı, ayrıca bu yavrulardan 2'sine uydu vericisi takıldı.

Kuş araştırmacılarıyla işbirliği içinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin 4 yavrusu, kısa süreliğine yuvadan alınarak gaga ve bacak uzunlukları ölçüldü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin yavrularına, sağlık kontrolünden geçirilerek takiplerinin yapılabilmesi için uydu vericisi takıldı.

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