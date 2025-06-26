GÜNCELLEME - Bursa'da lokantada çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi Namazgah Caddesi'nde faaliyet gösteren bir lokantada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lokanta başlayıp bitişiğindeki 3 iş yeri ile binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

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