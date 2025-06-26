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        GÜNCELLEME - Bursa'da lokantada çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lokanta başlayıp bitişiğindeki 3 iş yeri ile binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 20:15 Güncelleme: 26.06.2025 - 20:15
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        GÜNCELLEME - Bursa'da lokantada çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lokanta başlayıp bitişiğindeki 3 iş yeri ile binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi Namazgah Caddesi'nde faaliyet gösteren bir lokantada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 2 lokanta, fırın ve binaya sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, binada kalanlar tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Binada ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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