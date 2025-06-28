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        Bursa'da 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aylık erkek bebek beşiğinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 28.06.2025 - 13:30
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        Bursa'da 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aylık erkek bebek beşiğinde ölü bulundu.

        Osmaniye Mahallesi Zümrüt Sokak'taki bir evde yaşayan anne, 3 aylık oğlu M.Ş'yi emzirip beşiğine yatırdı.

        Sabah saatlerinde oğlunun hareketsiz yattığını gören anne, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

        Eve gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ölümü şüpheli bulunan M.Ş'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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