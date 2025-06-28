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        Bursa'da otomobilin anne ve çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin, aniden yola fırlayan çocuk ile onu kurtarmaya çalışan annesine çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 13:49 Güncelleme: 28.06.2025 - 13:49
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        Bursa'da otomobilin anne ve çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin, aniden yola fırlayan çocuk ile onu kurtarmaya çalışan annesine çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kemalpaşa Mahallesi Yakut Sokak'ta kaldırımda yürüyen 3 yaşındaki Ahmet K, aniden yola fırladı.

        Bu sırada oğlunun peşinden koşan anne Didem K. (37) ile Ahmet K'ye, İdris Ü. (23) yönetimindeki 16 BBV 547 plakalı otomobil çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve oğlu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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