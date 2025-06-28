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        Bursa'da kazı sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:25 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:25
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        Bursa'da kazı sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Çitli Mahallesi'nde bir evin hattındaki arızayı gidermek ve elektrik bağlantısı çekmek için ekipler tarafından yapılan kazı sırasında doğal gaz borusu delindi.

        Sızan gazın alev almasıyla patlama meydana geldi.

        Olayda binanın sahibi H.D. (36) ile doğal gaz şirketi çalışanları H.U. (32), Ö.E. (30) ve M.G. (38) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        M.G'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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