Bursa'da merada çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde merada çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde merada çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Gündüzlü Mahallesi'nde merada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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